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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТОВАРА НА $23 ТЫС.
17:17 11.12.2020
Незаконное перемещение через белорусско-украинскую границу коммерческой партии незадекларированных косметических средств пресекли сотрудники Гомельской таможни в пункте пропуска «Новая Гута».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, водитель грузовика MAN, 49-летний гражданин Украины, при пересечении границы заявил, что не перевозит подлежащие декларированию товары.
Однако при досмотре грузовика в кабине водителя гомельские таможенники обнаружили более одной тысячи кремов, бальзамов и гелей. Стоимость незадекларированной косметики составила $23 тысячи.
Таким образом, водитель намеревался сэкономить на таможенных платежах более Br16 тысяч.
Гражданина Украины оштрафовали, а товар вернули на сопредельную сторону.
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