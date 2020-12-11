Незаконное перемещение через белорусско-украинскую границу коммерческой партии незадекларированных косметических средств пресекли сотрудники Гомельской таможни в пункте пропуска «Новая Гута».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, водитель грузовика MAN, 49-летний гражданин Украины, при пересечении границы заявил, что не перевозит подлежащие декларированию товары.

Однако при досмотре грузовика в кабине водителя гомельские таможенники обнаружили более одной тысячи кремов, бальзамов и гелей. Стоимость незадекларированной косметики составила $23 тысячи.

Таким образом, водитель намеревался сэкономить на таможенных платежах более Br16 тысяч.

Гражданина Украины оштрафовали, а товар вернули на сопредельную сторону.