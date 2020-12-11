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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» С 21 ДЕКАБРЯ ПОВЫСИТ ТАРИФЫ НА СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ
17:11 11.12.2020
РУП «Белтелеком» с 21 декабря 2020 года повысит стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5% (0,15 рубля – абонементная плата; 0,0003 рубля – повременная), междугородную связь – на 18% (0,0029 рубля). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.
«Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат», - пояснили в Белтелекоме.
Тарифы на услуги доступа в сеть интернет увеличатся на 1,46% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
Тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5% в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.
Повышение тарифов позволит предприятию продолжить реализацию масштабных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей. От уровня тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависят возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг электросвязи, обеспечение безопасности информации.
Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в сеть Интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородной связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту Интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ и др.
C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
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