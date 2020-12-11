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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1967 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 – МИНЗДРАВ
17:02 11.12.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 декабря 2020 года выросло до 156,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 156 тыс. 359 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 133 тыс. 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1845 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1238 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1967 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 31 тыс. 290 тестов. Всего в стране проведено 3 млн 548 тыс. 306 тестов.
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