За январь-ноябрь 2020 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 1461,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (42,9%), налога на добавленную стоимость (8,9%), налога на прибыль (8,5%), акцизов (7,3%), налога на недвижимость (5,7%), налога при упрощенной системе налогообложения (5,0%).

В формировании контролируемых налоговыми органами доходов приняли участие 576,0 тысяч плательщиков, в том числе 19,8 тысяч организаций, 35,6 тысяч индивидуальных предпринимателей и 520,6 тысяч физических лиц.