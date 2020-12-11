Церемония вручения Республиканской премии «Лидер потребительского рынка-2020» состоялась 9 декабря в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в оргкомитете премии, в этом году она вручена в шестой раз. Белорусские предприятия, их товары и услуги получили дипломы «Лидер потребительского рынка-2020», свидетельствующие о признании этих достижений. Престижную награду вручили компаниям, работающим в различных сегментах рынка: производство продуктов питания, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство и ремонт, мебель и бытовая техника, общественное питание, индустрия развлечений и др.

Среди обладателей премии действительно признанные лидеры:

ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»,

СООО «БЕЛСЫР», ОАО «Витебский МЭЗ», ГП «Кондитерская фабрика «Витьба»,

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО,

ОАО «Гродненский мясокомбинат», СОАО «Коммунарка», ООО «Велес-Мит»,

Филиал «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Полесье»,

ОАО «Машпищепрод», КУП «Минскхлебпром», ОАО «Молоко» (Витебск),

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», СП ОАО «Спартак», ООО «Монтбрук»,

ОАО «Лидсельмаш», УП «Бумажная фабрика» Гознака, ОАО «Мозырский ДОК».

Оргкомитет и экспертный совет делали ставку на крупных производителей, не забывая и малые предприятия, которые являются лидерами в своей рыночной нише.

Обладатели Премии «Лидер потребительского рынка-2020» получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком «Лидер-2020». Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия «Лидер потребительского рынка» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», работающей в Беларуси пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За шесть лет ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели Премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.