Потребительские цены в Минской области в ноябре 2020 года выросли по сравнению с октябрем на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 5,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за ноябрь текущего года потребительские цены подскочили к ноябрю 2019 года на 6,4%, за январь-ноябрь 2020 года к уровню января-ноября 2019 года – на 5,5%.

Продовольственные товары в ноябре текущего года подорожали по сравнению с октябрем на 0,6 процентных пункта, с начала года – на 4,5%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 4,9%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в ноябре составил 4,8%.

Цены на непродовольственные товары выросли в ноябре на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 7,8%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 6,1%. При этом годовой рост цен на непродовольственные товары в ноябре текущего года составил 8,4%.

Стоимость услуг в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем снизилась на 0,03 процентных пункта, с начала года – подскочила на 6,8%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 7,5%.