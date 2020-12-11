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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА ПОЧТИ НА 6%
14:46 11.12.2020
Потребительские цены в Минской области в ноябре 2020 года выросли по сравнению с октябрем на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 5,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за ноябрь текущего года потребительские цены подскочили к ноябрю 2019 года на 6,4%, за январь-ноябрь 2020 года к уровню января-ноября 2019 года – на 5,5%.
Продовольственные товары в ноябре текущего года подорожали по сравнению с октябрем на 0,6 процентных пункта, с начала года – на 4,5%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 4,9%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в ноябре составил 4,8%.
Цены на непродовольственные товары выросли в ноябре на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 7,8%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 6,1%. При этом годовой рост цен на непродовольственные товары в ноябре текущего года составил 8,4%.
Стоимость услуг в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем снизилась на 0,03 процентных пункта, с начала года – подскочила на 6,8%, за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 7,5%.
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