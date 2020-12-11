Минский моторный завод (ММЗ) первым из промышленных предприятий Беларуси получил сертификат, дающий право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Сертификат о происхождении товара выдается Торгово-промышленной палатой Беларуси в соответствии с требованиями ТПП РФ. Получение сертификата – трудоемкий процесс, требующий сбора огромного количества документации: конструкторской, технологической, учредительной, коммерческой, по системе менеджмента качества. ОАО «УКХ «ММЗ» стал первым в Беларуси обладателем сертификата, подтверждающего происхождение товара на территории Евразийского экономического союза.

«В документе перечислены все основные модели двигателей, выпускаемые ММЗ, – 139 наименований. Это дает право технике с белорусскими моторами участвовать в процедурах государственных закупок в Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Сертификат уже предоставляется российским партнерам, что снимает любые вопросы при подаче документов на тендеры по закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На предприятии надеются, что наличие данного документа повысит привлекательность продукции ММЗ в глазах производителей РФ, и обеспечит планомерный рост экспорта.