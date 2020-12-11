Турбизнес Беларуси намерен инициировать проведение общественно-консультативного совета с целью обсудить последнюю редакцию закона «О туризме». Об этом сообщила председатель Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Оксана Бичун в ходе круглого стола по мерам поддержки туротрасли, который прошел 10 декабря.

По ее словам, турбизнес не ознакомлен с внесенными регулятором изменениями.

Между тем Оксана Бичун отметила, что в марте 2020 г. туристические бизнес-союзы направили предложения о поддержке отечественной туротрасли, которые обсуждались с органами государственного управления и подавали надежду на принятие конкретных мер вплоть до мая 2020 г. Но по каким-то причинам, о которых умолчали представители Министерства спорта и туризма, меры в туризме так и не приняты. указами № 143 и 178 успели воспользоваться далеко не все субъекты туристической деятельности, поскольку порядок применения предусмотренных мер поддержки был обсужден с туротраслью только 19 июня, а сами указы действовали короткий период — до 31 июля 2020 г. В итоге оказалось, что отдельных мер для туризма не приняли, а меры поддержки для туризма, за исключением некоторых, так и не были включены в указ 143. Так туризм остался без поддержки государства по сей день.

Глава РСТО подчеркнула, что для отечественного турбизнеса важным было в условиях пандемии переориентироваться на внутренний и въездной туризм. С этой целью РСТО еще в мае внес предложения премьер-министру и всем заинтересованным. Позднее РСТО и РСПП внесли 32 предложения по шестью направлениям, включая меры экономического характера и финансовой поддержке, создание равных условий хозяйствования, меры по стимулированию рынка и экономической мотивации субъектов туристической деятельности, по оптимизации налоговой нагрузки, в части продвижения, в части оптимизации налогообложения. Однако по итогам обсуждения 26 ноября Министерство спорта и туризма представило правительству план поддержки туризма без учета предложений бизнес-союзов. Но главной проблемой, по мнению РСТО, в этой ситуации явилось нежелание регулятора туротрасли признать наличие самой проблемы в отрасли.

Отдельно О. Бичун обозначила проблему взаимодействия с Министерством здравоохранения. Республиканский Союз туристических организаций и Республиканская Ассоциация туристических агентств совместно направили письмо в Министерство спорта и туризма и Министерство здравоохранения для совместных усилий по предупреждению последствий пандемии в условиях путешествий. К сожалению, турбизнес узнает о карантинных мероприятиях по приезду туристов в Беларусь от самих туристов. Однако прошло уже полтора месяца, а ответа турбизнесу так и не поступило: ни от регулятора отрасли, ни от представителей Минздрава.

О. Бичун также привела примеры эффективных мер поддержки в стране-соседке – Российской Федерации: принята отсрочка исполнения обязательств для субъектов турдеятельности, предоставлены возвратные кэшбэки 20% организованным туристам, путешествующим внутри страны.

Как сообщается на сайте РСТО, по итогам круглого стола принято решение повторно обращаться в правительство с просьбой рассмотреть антикризисные меры поддержки туристической отрасли.

В работе круглого стола приняли участие представители Министерства спорта и туризма, Министерства экономики, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, туристических компаний «Виаполь» и «АТТ».