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ЭКОНОМИКА РБ
С 14 ДЕКАБРЯ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КОТЛОВКА» МЕНЯЕТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
12:59 11.12.2020
В пункте пропуска «Котловка» (с литовской стороны «Лаворишкес») с 14 декабря 2020 года меняется схема движения транспорта в связи со строительно-монтажными работами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это может повлиять на ритмичность движения транспорта через границу. Период проведения работ ориентировочно 2 месяца.
Водителям необходимо учитывать данную информацию, а также при движении в пункте пропуска следовать дорожным знакам, установленным на его территории.
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