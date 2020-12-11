В пункте пропуска «Котловка» (с литовской стороны «Лаворишкес») с 14 декабря 2020 года меняется схема движения транспорта в связи со строительно-монтажными работами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это может повлиять на ритмичность движения транспорта через границу. Период проведения работ ориентировочно 2 месяца.

Водителям необходимо учитывать данную информацию, а также при движении в пункте пропуска следовать дорожным знакам, установленным на его территории.