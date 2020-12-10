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ЭКОНОМИКА РБ


НА ТОЛОЧИНСКОМ КОНСЕРВНОМ ЗАВОДЕ НАЧНУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ ФРИ


12:36 11.12.2020

На Толочинском консервном заводе начнут изготавливать картофель фри, пишет газета «Витебские вести».

«Будем изготавливать полуфабрикат — картофель фри из собственного сырья с использованием отечественной инновационной технологии льезонирования. Это продукция с высокой добавленной стоимостью, - сказал директор завода Анатолий Анюховский. - Это удивительно, но имея огромное количество картофеля в Беларуси, мы до сих пор отдельные продукты из него ввозим из-за границы. Создание подобного производства позволит не только обеспечить импортозамещение, но и расширить географию поставок на экспорт. Производственная мощность линии — 3,64 тыс. тонн в год, при необходимости может быть увеличена вдвое».

В начале следующего года на новом объекте завершат пуско-наладочные работы с участием представителей компании Agricultural Production & Handling B.V. (Голландия) — производителя оборудования. Ввод объекта запланирован на февраль 2021-го.

В дальнейшем предусмотрена заморозка ягодных культур, произрастающих в собственном плодово-ягодном саду, площадь которого составляет 627 га, где выращивают яблоки, груши, сливы, вишню, черную и красную смородину, черноплодную рябину, крыжовник, малину и голубику.
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