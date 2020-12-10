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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ ПВТ SYNESIS РАЗРАБОТАЛ ПЛАТФОРМУ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ THEWALL


12:21 11.12.2020

Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) Synesis выпустила инновационную платформу кибербезопасности TheWall.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, она создана для многоступенчатой защиты веб-приложений от хакерских атак и дополняет экосистему для умного города, разработанную компанией. Планируется, что в ближайшее время новинку внедрят в 5 странах.

Платформа обеспечивает защиту на 3 уровнях: файрвол веб-приложений (Web Application Firewall, WAF), система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и фильтр сетевого уровня (NetFilter).

Компоненты защищают приложения от разных типов вторжений и обеспечивают принцип эшелонированной обороны. Здесь каждый последующий слой усиливает предыдущий.

«Система обнаружения вторжений реагирует на попытки атаки на самых ранних этапах, в то время как Web Application Firewall уже защищает от эксплуатации уязвимостей. NetFilter позволяет заблокировать все запросы с конкретного IP-адреса и остановить атаку», - объяснил руководитель продукта TheWall Олег Бойцев.

В платформу можно добавлять собственные правила защиты. Это позволяет быстро обезопасить приложение от уязвимостей нулевого дня, для которых еще не существует механизмов защиты. Причем кастомные нативные правила можно создавать не только для файервола, но и для системы обнаружения вторжений, что отличает TheWall от других продуктов на рынке.

Разработчики подчеркивают, что для использования платформы не нужно читать тонны инструкций и проходить специальные курсы. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко настраивать защиту и работать с поступающими угрозами.

Компания намерена развивать платформу с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволит системе обучаться, что впоследствии значительно сократит количество ложных срабатываний и улучшит обнаружение уязвимостей.

«Мы апробировали новый продукт на себе и планируем внедрять у существующих клиентов Synesis сразу в 5 странах. TheWall будет защищать городские системы видеонаблюдения, корпоративные мессенджеры и сети IoT-устройств», - рассказал управляющий партнер Synesis Николай Птицын.

Группа компаний Synesis основана в 2007 году и разрабатывает платформы умного города, системы контроля доступа, продукты для управления мероприятиями и организациями, мессенджеры, онлайн-игры. Среди компетенций Synesis облачные вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение и обработка больших данных. Ежедневно продуктами группы компаний пользуются 100 миллионов человек. В группу компаний входят 5 резидентов Парка высоких технологий.
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