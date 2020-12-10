В Физико-техническом институте НАН Беларуси 9 декабря 2020 года состоялось открытие научно-производственного участка лазерных технологий и арт-объекта «Гранит науки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, научно-производственный участок лазерных технологий будет действовать в рамках Отраслевой лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий, созданной при поддержке Министерства промышленности страны.

Лазерный комплекс закуплен за счет средств Мингорисполкома, выделенных для развития материальной базы отраслевых лабораторий. Данное оборудование расширит экспортный потенциал и возможности института в выполнении научных исследований и освоении их результатов в промышленности. Данное лазерное оборудование используется для изучения и разработки аддитивных технологий изготовления и восстановления изношенных деталей, точечной и шовной прецизионной сварки металлов и сплавов, автоматической производительной высокоточной резки различных листовых материалов.

Лазерный комплекс позволяет создавать технологии высокоскоростной термообработки деталей, наплавку порошковыми и проволочными материалами защитных и упрочняющих покрытий в различных газовых средах.

Арт-объект «Гранит науки» установлен вблизи центрального входа Физико-технического института в рамках мероприятий, проводимых в преддверии 90-летнего юбилея Физико-технического института и 80-летнего юбилея Отделения физико-технических наук НАН Беларуси. Это - большая скульптура СОВЫ, которая издревле является символом мудрости, познания и удачи. По мнению ученых, художественный объект украсит Академгородок, придаст дополнительную узнаваемость институту, станет символом физико-технической отрасли наук, послужит делу популяризации науки.