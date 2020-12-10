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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАВЕРШИЛО ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РАБОТ В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МНПП «НОВОПОЛОЦК-ФАНИПОЛЬ»


11:06 11.12.2020

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило очередной этап работ в рамках строительства МНПП «Новополоцк-Фаниполь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках 3-й очереди строительства магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк-Фаниполь» специалисты филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» завершили работы по переобвязке технологических трубопроводов на линейной производственно-диспетчерской станции «Полоцк» в районе площадки фильтров. Это позволит обеспечить надежную работу системы аварийного сброса давления при перекачке нефти.

Третья очередь строительства МНПП «Новополоцк-Фаниполь» предполагает техническое перевооружение системы аварийного сброса давления нефти при ее перекачке на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Для этого необходимо переподключить расположенные на ЛПДС «Полоцк» резервуары аварийного сброса № 13 и № 14, исключив их из схемы работы магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» и задействовав в систему магистрального нефтепродуктопровода. При этом к МН «Сургут-Полоцк» для обеспечения сброса давления будут подключены стальные вертикальные резервуары с плавающей крышей № 11 и № 12.

В рамках реализации проекта специалисты ФТН «Новополоцк» произвели переобвязку технологических трубопроводов Ду1020 мм и Ду1220 мм в районе площадки фильтров ЛПДС «Полоцк», демонтировали подлежащие замене узлы нефтепровода, установили и сварили новые. Работы велись в круглосуточном режиме с 27 ноября по 9 декабря с соблюдением необходимых мер промышленной и производственной безопасности.

В дальнейшем последуют строительно-монтажные работы, связанные с обвязкой трубопроводов аварийного сброса и подключением резервуаров № 11 и № 12 ЛПДС «Полоцк» к этим участкам.
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