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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛА НА 16,7%
10:55 11.12.2020
В январе-октябре 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $49 480,2 млн, в том числе экспорт – $23 429,8 млн, импорт – $26 050,4 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-октября 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 83,3%, экспорт – 85,4%, импорт – 81,4%.
По итогам января-октября 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 3,3%, импорт – на 10,3%.
Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта – на 9,2%.
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