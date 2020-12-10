ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛА НА 16,7%

10:55 11.12.2020 В январе-октябре 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $49 480,2 млн, в том числе экспорт – $23 429,8 млн, импорт – $26 050,4 млн долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-октября 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 83,3%, экспорт – 85,4%, импорт – 81,4%. По итогам января-октября 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 3,3%, импорт – на 10,3%. Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта – на 9,2%.