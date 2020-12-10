Туризм заслуживает того, чтобы государство поддержало его в трудные времена. Об этом заявил глава Республиканского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец 10 декабря в ходе круглого стола по мерам поддержки туротрасли.

По его словам, туристическая отрасль уже почти год находится в состоянии глубокого кризиса, а решение по мерам поддержки, которые помогли бы как въездному и внутреннему, так и выездному туризму, так и не принято.

А. Швец напомнил, что постановление № 247 Совмина предписывает согласование различных документов и нормативных актов с бизнес-сообществами. Как выполняется это постановление на практике? В необходимой ли последовательности идет согласование и находят ли замечания практиков турбизнеса отражение в принятых документах?

А. Швец считает, что план мер по поддержке внутреннего и въездного туризма, предоставленный Совмином, не выдерживает никакой критики, готовился в отрыве от реальности и абсолютно не учитывает мнение профессионалов, которое неоднократно озвучивал РСТО. Напомним, что Республиканский Союз туристических организаций разработал детальный план спасения въездного и внутреннего туризма, опираясь на реальное положение бизнеса.

К примеру, план Совмина первым пунктом обязывает МСиТ, Нацагентство по туризму, «Белавиа», БелЖД и другие структуры проводить кампанию по информированию зарубежных туристов о наших мерах противодействия ковиду. Очевидно же, что, если бы это была самая главная проблема турбизнеса, то все было бы не так плохо в отрасли. Не менее странно звучат и иные пункты документа – реализация на территории Гродненской области пилотного проекта, усовершенствование условий для приобретения туристического автотранспорта, планы подготовки экскурсоводов и другие.

Зачем больше экскурсоводов, если нет туристов? Локдауны повсюду. Неужели пилотные проекты или приобретение автотранспорта – это те самые «первоочередные» меры по спасению отрасли? Где пункты о льготировании, субсидировании, отсрочке исполнения обязательств по договорам, как это сделали все страны? Как сохранить кадровый потенциал в туризме? Как не дать рынку обанкротиться? Вот на какие вопросы должны сейчас отвечать правительственные документы, но, к сожалению, ответов так и не слышно.

«У туркомпаний уже год нет выручки, но им советуют приобретать автобусы, – сказал А. Швец, обратившис к присутствовавшим. – Где логика? Кто готовил это постановление?! Зачем оно нужно стране?».

По словам главы РСПП, Союз промышленников и предпринимателей будет инициировать повторное обращение к правительству.

Как сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО), РСПП только недавно взял РСТО под свой патронат, но достаточно быстро разглядел одну из проблем – систему взаимодействия государственных органов, курирующих туризм, и субъектов туристической сферы. По мнению главы РСПП, эта система «не лезет ни в какие рамки». Особенно ярко проблема проявилась именно в нынешний период турбулентности.