Приказом министра здравоохранения Беларуси № 1316 от 9 декабря 2020 г. утвержден график работы организаций Минздрава в декабре 2020 г. и в январе 2021 года.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, сотрудники больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных и других будут работать по следующему графику:

25 декабря 2020 года - по графику работы в праздничный день;

26 декабря - по графику работы в субботний день;

27 декабря - по графику выходного дня;

1 января 2021 года - по графику работы в праздничный день;

2 января - по графику работы в субботний день;

3 января - по графику выходного дня;

7 января - по графику работы в праздничный день;

8 января - по графику работы в субботний день;

9 января - по графику работы в субботний день;

10 января - по графику выходного дня;

16 января - по графику рабочего дня.