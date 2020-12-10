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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 7,6%


09:20 11.12.2020

Страховые организации республики собрали за январь-октябрь 2020 года 1228,8 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за десять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,6%.

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2020 года страховые взносы составили 772,1 млн рублей, что на 65,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2020 года – 456,7 млн рублей, что на 21,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,8% (за январь-октябрь 2019 года – 61,9%).

За январь-октябрь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 650,7 млн рублей, что на 69,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2020 года составил 53,0% (за январь- октябрь 2019 года – 50,9%).

За январь-октябрь 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 108,1 млн рублей (за январь-октябрь 2019 года – 107,7 млн рублей), из них 59,4 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 48,7 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-октябрь 2019 года – 59,6 млн рублей и 48,1 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 ноября 2020 года составила 8849 человек (на 1 ноября 2019 года – 8812 человек).
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