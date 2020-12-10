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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В БЕЛАРУСИ ЗА НОЯБРЬ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 5,2%
18:18 10.12.2020
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за ноябрь 2020 г. к октябрю 2020 г. составил 100,7%, к январю 2020 г. – 105,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, поскольку индекс потребительских цен за ноябрь 2020 г. превысил пятипроцентный порог к январю 2020 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, то установленные от них денежные доходы подлежат индексации за ноябрь 2020 г. на 5,2%.
Денежные доходы населения за ноябрь 2020 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек.
Также подлежит индексации размер месячной минимальной заработной платы, установленный с 1 января 2020 г. постановлением Совета министров № 582 от 29 августа 2019 г. За ноябрь 2020 г. с учетом индексации он составил 388 рублей 42 копейки.
Бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября 2020 г., в связи с этим денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за ноябрь 2020 г. не подлежат.
Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
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