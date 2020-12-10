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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА БЫЛ НИЖЕ НА 17%, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
18:15 10.12.2020
Рынок аренды квартир в Минске продолжает активно пополняться новыми объектами, в то время как поисковая активность потенциальных арендаторов остается на низком уровне.
Как пишет Realt.by, число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» за месяц не изменилось и находится на довольно низком уровне для конца осени. Для сравнения: текущий уровень спроса на 17% ниже, чем в ноябре 2019 года.
В то же время предложение на столичном рынке аренды продолжило расти: по сравнению с октябрем количество свободных для заселения квартир увеличилось на 13%. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «однушек» стало больше на 14%, 2- и 3-комнатных квартир — на 13% и 12% соответственно.
По сравнению с ноябрем 2019 года количество объявлений о сдаче квартир в аренду в Минске на портале выросло в 2,5 раза.
Динамика цен на аренду квартир в Минске в ноябре была отрицательной по всем сегментам.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $275 (снижение на 1,4%); 2-комнатные квартиры — $341 (снижение на 1,7%); 3-комнатные квартиры — $422 (снижение на 3,7%).
За 12 месяцев арендные ставки на 1-комнатные квартиры практически не изменились, в то время как «двушки» подешевели на 6%, а 3-комнатные квартиры — на 10%.
К концу осени инвестиционная привлекательность аренды составила 6,15% годовых, что на 3,85% выше, чем у лучших депозитов в валюте.
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