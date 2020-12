ЭКОНОМИКА РБ

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПРЕМИЯ HR-БРЕНД БЕЛАРУСЬ 2020»

18:10 10.12.2020 Церемония награждения победителей конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2020» для международной аудитории состоялась 9 декабря в онлайн-формате. В седьмой раз премия вручается компаниям, которые создали яркие и успешные проекты для текущих и потенциальных сотрудников в течение 2020 года. В этом году на конкурс было подано 27 проектов, номинантами конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2020» стала 21 компания. Традиционно проекты номинантов были посвящены таким темам, как личностный рост, профессиональное обучение сотрудников в организации и поддержание гармоничного баланса между работой и личной жизнью. В рамках марафона проектов обсуждались автоматизация и диджитализация в условиях быстрого перехода на удаленную работу, что стало особенно актуальным в 2020 году наравне с эффективными коммуникациями. В своих проектах номинанты поделились опытом, как сохранить полноценный обмен информацией между всеми отделами в связи с переходом на дистанционную работу и как достичь понимания между руководством и специалистами в кризисных условиях. Также сохраняется тенденция к поддержке социальных проектов со стороны сотрудников компаний, в том числе и касающихся заботы об окружающей среде. Все проекты реализованы внутри компаний и ориентированы на потребности отдельных организаций. В номинации «Республика» награда I степени досталась ООО «ОМА» за проект «Sky is the limit. Ступени профессионального роста продавца». Награду II степени получило ИУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» за проект «Эволюция корпоративного обучения». Награду III степени присудили ОАО «Белагропромбанк» за проект Digital recruitment. В номинации «Столица» награда I степени досталась ЗАО «Альфа-Банк» за проект #be smart Alfa-Experience. Награда II степени присуждена Иностранному унитарному научно-производственному предприятию «САМСОЛЮШНС» за проект SaM MeetApp: do, learn, share, change. Награду III степени получило ЧУП по оказанию услуг «СпурАйТи» за проект: «Четырехдневная рабочая неделя». В номинации «Мир» награда I степени присуждена ИУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» за проект «История одной трансформации: логотип, стратегия, культура и многое другое». Награда II степени досталась ООО «Евразийская процессинговая компания» за проект «Витамин Цэ». В номинации «Малый бизнес» награду I степени получило ООО «Евроспецстрой сервис» за проект «Команда для захвата рынка». Награду II степени присудили ООО «Мобирикс» за проект «маленькая философия БОЛЬШИХ ПОБЕД», а III степени - ООО «Рагу Медиа» (RAGOO) за проект «Как коронавирус помог cанировать HR-бренд». В конкурсе также есть специальные номинации. В номинации «Социальный проект, реализованный при непосредственном участии сотрудников компании» отмечено ООО «Синтегрико», VRP Consulting за проект «Добро без границ» компании. В номинации HR-StarT победитель - ЗАО «Альфа-Банк» с проектом «TV-ШОУ «ВЕЧЕРНИЙ АЛЬФА». В номинации «Равные возможности» победитель - ООО «Пик Формы». В специальной номинации «rabota.by» победитель - ООО «СТАТУСКВО», Parimatch. В номинации «Корпоративное видео» победитель - ОДО «Виталюр». «Премия HR-бренд» – независимый ежегодный конкурс в области управления персоналом и репутацией бренда. Он успешно проходит в Беларуси с 2014 года (с 2006 года - в Российской Федерации, с 2011 года - в Украине, с 2013 года - в странах Центральной Азии).