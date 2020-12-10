Минского горисполкома Владимир Кухарев.В Минске открылась единая служба занятости. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Ранее услуги по поиску работы в городе оказывались тремя отделами обслуживания граждан, расположенными в Московском, Партизанском и Советском районах, а также управлением занятости населения.

Согласно информации, теперь все они переехали в единый центр, который располагается на Берестянской, 20.

«Очень важно оказать человеку максимальное содействие в приобретении рабочего места. Ввод такого объекта – это еще одно подтверждение того, что государство заботится о своих гражданах. Здесь будут созданы все условия для удовлетворения потребностей соискателей и нанимателей. То, насколько важны такие услуги, подтверждают цифры. За пять лет в службу занятости населения столицы обратилось свыше 70 тыс. человек, в том числе 11 тыс. – в этом году», - сказал председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.