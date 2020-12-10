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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ИЗ БЕЛАРУСИ


17:49 10.12.2020

Государственный пограничный комитет Беларуси прокомментировал решение об ограничении выезда из страны в связи с COVID-19, которое начнет действовать с 21 декабря 2020 г.

«Изменения вступают в силу с 0 часов 21 декабря и коснутся пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через функционирующие наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска. Аналогичные меры в различных вариантах реализации вводились в Латвии, Литве и России», - говорится в сообщении.

Так, временно приостанавливается выезд граждан Республики Беларусь и иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране, через функционирующие наземные пункты пропуска за исключением отдельных случаев. Авиационные пункты пропуска данное ограничение не затронет.

Ограничения на въезд для иностранцев через наземные пункты пропуска остаются в силе. Кроме того, въезжающим иностранцам старше шести лет, потребуются медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19.

Белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь через наземные и воздушные пункты пропуска из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, внесенных Минздравом в Перечень, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в страну и до истечения этого срока не могут выехать из Беларуси.

«Транзит возможен только по прибытии через воздушные пункты пропуска и в случае документального подтверждения транзитного проезда по Беларуси в 24-часовой срок. Ни медицинский документ, ни самоизоляция от иностранцев не требуются. Если транзит превысит 24 часа, пропуск через границу возможен только при наличии медицинского документа», - прокомментировало ведомство.

Документом утвержден перечень лиц, на которых не распространяются временные ограничения. Например, на дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников, иностранцев, въезжающих для работы, медицинской помощи, граждан Республики Беларусь, выезжающих за рубеж по извещению о смерти или болезни родственника за рубежом, а также для работы, в командировку, получения образования и другие. В том числе исключением являются граждане России, следующие транзитом через нашу страну в Российскую Федерацию даже через наземные пункты пропуска.

В исключительных случаях могут приниматься частные решения о пропуске лиц через границу.
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