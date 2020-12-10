ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС

17:40 10.12.2020 В Витебской области завершили реконструкцию системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в РУП «Витебскэнерго». Работы по масштабной реконструкции системы теплоснабжения на станции начались в апреле прошлого года. На объекте установлен дополнительный теплоисточник с газомазутными паровыми котлами, два водогрейных электрических котла по 40 МВт каждый. Благодаря проведенным работам будет обеспечено надежное теплоснабжение потребителей Новолукомля (12,6 тыс. человек), а также поддержание во всем диапазоне температур наружного воздуха оптимального температурного режима главного корпуса и мазутного хозяйства Лукомльской ГРЭС. Увеличится и надежность работы станции при различных составах оборудования.