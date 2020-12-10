|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС
17:40 10.12.2020
В Витебской области завершили реконструкцию системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в РУП «Витебскэнерго».
Работы по масштабной реконструкции системы теплоснабжения на станции начались в апреле прошлого года.
На объекте установлен дополнительный теплоисточник с газомазутными паровыми котлами, два водогрейных электрических котла по 40 МВт каждый.
Благодаря проведенным работам будет обеспечено надежное теплоснабжение потребителей Новолукомля (12,6 тыс. человек), а также поддержание во всем диапазоне температур наружного воздуха оптимального температурного режима главного корпуса и мазутного хозяйства Лукомльской ГРЭС.
Увеличится и надежность работы станции при различных составах оборудования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2020
Курсы в банках
на 10.12.2020
Конвертация в банках
на 10.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте