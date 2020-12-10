РПУП «Завод точной электромеханики» в 2020 г. успешно провело опытно-конструкторские работы в интересах Министерства обороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, по итогам их завершения были приняты на вооружение белорусской армии имитаторы воздушных целей ИВЦ-80ИК и ИВЦ-122ИК.

Имитаторы воздушных целей (ИВЦ) предназначены для обучения и тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов ближнего действия и переносных зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО с целью формирования и поддержания у них устойчивых навыков обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей в условиях современного боя. Изделия используются для проведения учебно-тренировочных и испытательных стрельб средств ПВО малой дальности и ближнего действия с оптической головкой самонаведения. ИВЦ обеспечивают воспроизведение скоростных, траекторных параметров движения и характеристик излучения самолетов, крылатых ракет, поражающих элементов высокоточного оружия, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

ИВЦ-122ИК имеют возможность запуска из боевых машин БМ-21, БМ-21А без их дополнительной доработки.

ИВЦ-80ИК могут применяться с возможностью их запуска из штатного авиационного орудийного блока типа Б-8. Имеют малые габариты, мобильность и удобство в эксплуатации, не уступая по характеристикам мировым аналогам.

Пуски ИВЦ-122ИК и ИВЦ-80ИК могут также производиться с разработанных ранее и изготовленных на предприятии специальных мобильных переносных пусковых установок – мишенных комплексов МК-80 и МК-122, значительно снижающих затраты на производство пусков.

Предприятие способно обеспечить годовую потребность Вооруженных Сил в ИВЦ для обучения и тренировки расчетов зенитно-ракетных комплексов ближнего действия и ПЗРК.

«Актуальность разработки различных модификаций имитаторов воздушных целей предприятием объясняется еще и тем, что иностранными производителями предлагаются, как правило, более дорогостоящие крупносерийные партии, значительно превышающие потребность Вооруженных Сил Республики Беларусь. Стоимость аналогов имитаторов воздушных целей, производимых иностранными предприятиями, ориентировочно в 2-2,5 раза выше, чем производимых РПУП «Завод точной электромеханики», что повышает экспортную привлекательность отечественных изделий», - отметили в Госкомвоенпроме.