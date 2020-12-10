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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,7%, С НАЧАЛА ГОДА – ДО 6,1%


17:13 10.12.2020

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 106,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-ноябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 5,4%. При этом годовая инфляция в Беларуси в ноябре ускорилась до 6,6%.

Цены на продовольственные товары в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 1%, с начала года - на 4,5%. В годовом выражении цены на продукты в ноябре выросли на 5,1%. За январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 4,4%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 0,4% по сравнению с октябрем, с начала года - на 7,7%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в ноябре на 8,1%. За январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 5,4%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре повысились на 0,5% по сравнению с октябрем, с начала года - на 6,6%. В годовом выражении услуги в ноябре подорожали на 7,4%. За январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года – на 7,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. – 105,9%.
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