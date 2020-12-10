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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ БГУ-2020»


16:55 10.12.2020

Подведены итоги конкурса «Лучший молодежный проект БГУ-2020».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обладателем гран-при стала профориентационная инициатива химического факультета «Shadow day BSU – Цень на дзень БДУ». Направлена она на поддержку студентов в трудоустройстве и обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров.

Первое место разделили между собой конкурс стартапов экономического факультета Startup Heart и образовательная программа обучения актива Студенческого городка БГУ CONNECT. Участники проекта CONNECT осваивали процесс организации праздников, адаптационных мероприятий для первокурсников, создания видеоинтервью с представителями студенческого самоуправления, учились правильно формировать свой день и эффективно работать в социальных сетях.

Второе место заняла инициатива филологического факультета «Рождественский благотворительный бал», в котором каждый студент БГУ может принять участие.

Кроме того, «серебряным» призером стал проект факультета международных отношений «Школа по международному космическому праву».

Третьими стали цикл экологических акций Студенческого городка BSU ECO TRAIL и образовательный проект филологического факультета «Наша Родина на картах и гравюрах XVI-XVII вв.».

В этом году экспертная комиссия конкурса рассмотрела 39 заявок, 35 из них получили помощь в реализации, а 29 – денежные гранты.

Жюри работали под председательством проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевича.

Организатором конкурса выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.

Общеуниверситетский конкурс «Лучший молодежный проект БГУ» проводится ежегодно с 2003 года. Всего за это время было подано 204 заявки, а 48 проектов стали лауреатами. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив.
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