Абоненты МТС могут оформить новую услугу «Будь в курсе: подписка на Easy Lang: Китайский».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, получить доступ к контенту сайта easy-lang.by можно после оплаты услуги со счета мобильного телефона.

Услуга «Будь в курсе: подписка на Easy Lang: Китайский» предоставит доступ пользователям мобильного интернета к видеоурокам китайского языка и практическим упражнениям, которые помогут закрепить полученные знания. Кроме того, сервис включает в себя авторские статьи: о национальной кухне, туристических объектах и других фактах о Китае. Весь контент сайта easy-lang.by оптимизирован для просмотра только на мобильных устройствах.

Оформить подписку на новую услугу можно с помощью сервиса «Будь в курсе» или непосредственно на сайте easy-lang.by через мобильное устройство. Чтобы активировать подписку на интернет-ресурсе, необходимо ознакомится с условиями предоставления услуги, подтвердить свое согласие, нажав на кнопку заказа, а затем ввести код, полученный с номера 9876 либо ответить на входящее SMS с номера 9876.

Стоимость подписки составляет 38 копеек в сутки. Списание денежных средств за пользование услугой производится на ежедневной основе. Интернет-трафик при переходе на сайт easy-lang.by оплачивается в соответствии с выбранным тарифным планом абонента.

Услуга «Будь в курсе: подписка на Easy Lang: Китайский» предоставляется всем абонентам тарифных планов МТС для физических лиц.