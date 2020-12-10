РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проводит серию вебинаров на тему «Действующая практика применения налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2021 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, вебинары пройдут 16 и 17 декабря 2020 года.

Так, 16 декабря с 10.00 до 12.30 состоится вебинар на тему «НДС в 2020 году: действующая практика применения. Обзор изменений, внесенных в проект Налогового кодекса в части исчисления и уплаты НДС в 2021 году. ЭСЧФ: доработки программы АИС «Учет счетов-фактур» в 2020 году».

17 декабря с 10.00 до 11.30 планируется проведение вебинара на тему «Налог на прибыль в 2020 году: подводим итоги года. Обзор изменений, внесенных в проект Налогового кодекса в части исчисления и уплаты налога на прибыль в 2021 году», а с 15.00 до 16.30 – на тему «Подоходный налог с физических лиц – действующая практика и обзор возможных изменений в 2021 году».

Запись ведется на сайте info-center.by или по тел. (017) 269-19-38, 269-19-79, 269-16-40.