ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» отгрузило в адрес лесозаготовительной организации Украины первый харвестер АМКОДОР 2551.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, он предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при проведении сплошных рубок.

Машина оснащена дизельным двигателем Минского моторного завода Д-260.9 мощностью 180 лошадиных сил и харвестерной головкой, которая идеально подходит для заготовки хвойной древесины и позволяет спиливать и обрабатывать стволы деревьев диаметром до 670 мм.

Харвестер оборудован встроенной электронной системой, позволяющей задавать требуемые параметры сортиментов и вести их учет по видам породы, объему в кубических и погонных метрах, а также в штуках заготовленных стволов.

Лесозаготовители Украины уже знакомы с техникой холдинга – ранее им поставлялись форвардеры АМКОДОР 2662-01, применяемые для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины. Благодаря своей производительности и надежности машины получили хорошие отзывы эксплуатирующих организаций.