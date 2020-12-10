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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1939 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 – МИНЗДРАВ


13:18 10.12.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 декабря 2020 года выросло до 154,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 154 тыс. 392 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 132 тыс. 085 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2422 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1238 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1939 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 29 тыс. 548 тестов. Всего в стране проведено 3 млн 517 тыс. 016 тестов.
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