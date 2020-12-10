Минский моторный завод в 2021 году планирует выпустить с конвейера первую промышленную партию двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минпроме, на предприятии разработана линейка малоразмерных четырехцилиндровых двигателей рабочим объемом 2,1 л мощностью от 49 до 75 л. с. Их ценность и конкурентное преимущество заключаются в том, что они являются аналогами знаменитых немецких моторов Deutz и японских Kubota, принадлежат к тому же типоразмеру, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании.

Белорусский аналог составит конкуренцию и в цене: моторы будут дешевле, а качество и сервис на должном уровне. Уже сейчас, когда изготовлены только опытные образцы, к двигателям наблюдается повышенный интерес потребителей.

На сегодня уже получены положительные отзывы по результатам испытаний опытных образцов в составе разнообразной техники. Они были поставлены ОАО «Амкодор» (для установки на мини-погрузчик»), ООО «Специальные проекты машиностроения» (РФ, для ДГУ переменного напряжения), АО «Бецема» (РФ, для подметально-вакуумной машины), АО НПП «Проект-техника» (РФ, для ДГУ мощностью 16 кВт), АО «Ковровский электромеханический завод» (РФ, для погрузчика АНТ-750), ООО «Винтерштайгер» (совместная российско-австрийская компания, для селекционного комбайна) и другим. АО «Бецема» и ООО «Винтерштайгер» уже сделали заявки на 2021 год на определенное количество двигателей, ведутся переговоры с «КЭМЗ» и АО «Курган-Дормаш» (РФ) о поставках крупных партий.

Большие возможности открываются для моторов данной линейки в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. Первый пример такого переоборудования – автомобиль УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02 – с большим успехом экспонируется на выставках, получил много заинтересованных отзывов предприятий-партнеров.

На Минском моторном заводе было принято решение об изготовлении в 2021 году первой промышленной партии двигателей линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG с учетом необходимости сокращения времени и средств на проведение подготовки производства, с использованием обходных технологий. По своему устройству моторы данной линейки представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD. Использовано много общих серийно выпускаемых деталей, например, поршень, шатун, гильза цилиндра. Однако есть и значительно конструктивно новые детали, что и требует отдельной подготовки производства, начиная с этапа изготовления отливок.

В первую очередь необходимо провести освоение отливок главных деталей – блока цилиндров и головки блока цилиндров. Для опытных образцов их поставлял польский завод Zaklad Metalowy. Теперь, в связи с наращиванием мощностей нового литейного производства на филиале в Столбцах, у ММЗ появилась возможность полностью уйти от импорта в этом направлении и наладить собственный выпуск и отливку деталей. Опытные образцы планируется изготовить до конца декабря текущего года.

Остальная номенклатура заготовок из серого чугуна, таких как выпускной коллектор, картер маховика, маховик, будет выпускаться на Лидском литейно-механическом заводе и МТЗ.

На следующих этапах производство двигателей новой линейки будет организовано с максимальным использованием действующих технологических мощностей предприятия в основных и вспомогательных цехах. Специалистам ММЗ предстоит разработать и изготовить более 40 наименований новых технологических приспособлений и 31 наименование мерительного инструмента. Производственные возможности позволяют это сделать сегодня на лучшем европейском оборудовании, благодаря которому трудоемкость процесса снижена в 8-12 раз.

В следующем году завод планирует закупить специализированный современный испытательный стенд для технологической обкатки и приемо-сдаточных испытаний двигателей новой линейки. Контроль качества новых дизелей будет обеспечиваться также на модернизированном стенде.

По мере освоения выпуска двигателей MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, расширения их применяемости, техническим службам предстоит решать задачи по увеличению объемов производства с его более глубокой локализацией и закупкой нового технологического оборудования.

Успешная организация серийного производства двигателей новой линейки станет масштабным и востребованным проектом в рамках всей промышленной отрасли страны.