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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ТАМОЖЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ ОКОЛО BR80,5 ТЫС. — ГТК БЕЛАРУСИ
12:20 10.12.2020
С начала года сотрудники Таможенной лаборатории провели более 1,1 тысяч экспертиз и исследований в отношении свыше 17,6 тысяч объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, экономический эффект экспертной работы, включая доначисление таможенных платежей в случаях выявления нарушений, составил в текущем году около Br80,5 тыс.
С 2016 года экспертные возможности структурного подразделения ведомственного Института таможенных органов позволили исследовать порядка 147 тысяч объектов.
В этом году чаще всего исследования проводились в отношении наркотических средств и психотропных веществ, холодного оружия и документов.
Что касается непосредственно узкопрофильной таможенной направленности, экспертиза используется для выявления недостоверного декларирования товаров, объективной оценки стоимости товаров, проверки подлинности документов, предъявляемых к таможенному контролю.
Кроме того, для проведения испытаний в интересах бизнес-сообщества лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.
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