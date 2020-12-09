С начала года сотрудники Таможенной лаборатории провели более 1,1 тысяч экспертиз и исследований в отношении свыше 17,6 тысяч объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, экономический эффект экспертной работы, включая доначисление таможенных платежей в случаях выявления нарушений, составил в текущем году около Br80,5 тыс.

С 2016 года экспертные возможности структурного подразделения ведомственного Института таможенных органов позволили исследовать порядка 147 тысяч объектов.

В этом году чаще всего исследования проводились в отношении наркотических средств и психотропных веществ, холодного оружия и документов.

Что касается непосредственно узкопрофильной таможенной направленности, экспертиза используется для выявления недостоверного декларирования товаров, объективной оценки стоимости товаров, проверки подлинности документов, предъявляемых к таможенному контролю.

Кроме того, для проведения испытаний в интересах бизнес-сообщества лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.