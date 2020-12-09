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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ СХЕМУ НЕЗАКОННОГО ВОЗВРАТА НДС ИЗ БЮДЖЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВИТЕБСКА


11:41 10.12.2020

Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области выявили и пресекли незаконную схему хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, директор витебской коммерческой организации в 2019 году оформил фиктивные документы на куплю-продажу оборудования, используя две подконтрольные ему структуры в Беларуси и оффшорную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах. Чтобы воспользоваться правом на возврат из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС), две белорусские фирмы «торговали» между собой одним и тем же оборудованием: его стоимость то многократно завышалась, то существенно занижалась.

Как результат этих перепродаж, в налоговой декларации по НДС за первое полугодие 2020 года было отражено более 1,5 млн. рублей, подлежащих возврату из бюджета. Директор дважды предпринимал попытки добиться перечисления из бюджета на расчетный счет своей фирмы этой суммы, однако ему не удалось ее получить – хищение должностным лицом бюджетных средств предотвратили работники финансовой милиции.

Кстати, директор планировал после незаконного возврата НДС заявить о банкротстве своей второй коммерческой организации ввиду задолженности по НДС вследствие реализации преступной схемы.

Следует отметить, что деньги за якобы поставленное оборудование были направлены по договору перевода долга на счет подконтрольной руководителю оффшорной компании и впоследствии частично обналичены в витебских банкоматах посредством корпоративной платежной карты компании-нерезидента. При этом директор не уплатил в бюджет 1,2 млн. рублей оффшорного сбора.

В отношении руководителя возбуждены уголовные дела по ст. 14, ч. 4 ст. 210 (покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
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