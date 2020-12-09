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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ДОБЫЛИ 1,7 МЛН ТОНН ТОРФА


11:27 10.12.2020

За 9 месяцев 2020 года организациями торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» добыто 1721,5 тыс. тонн торфа, произведено 506,4 тыс. тонн торфяных брикетов и сушенки торфяной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопгаз», выпуск торфяной продукции нетопливного назначения за отчетный период составил 123,3 тыс. тонн торфяных грунтов и торфа верхового.

Объем реализации торфяных брикетов и сушенки торфяной организациями торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» за 9 месяцев 2020 г. составил 524,4 тыс. тонн. Объем реализации торфяной продукции нетопливного назначения (грунт торфяной и торф верховой) по состоянию на 1 ноября 2020 г. составил 125,9 тыс. тонн, на экспорт поставлено 76,5 тыс. тонн продукции.
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