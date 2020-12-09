На финансирование социальной сферы в 2021 году из консолидированного бюджета планируется выделить около Br20 млрд, что составляет 45% от всех расходов. Об этом сообщила начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко, выступая 9 декабря на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики Национального собрания.

«Я хочу заверить в том, что несмотря на отдельные сложности, которые возникают в связи с тем, что мир находится под влиянием пандемии коронавируса, бюджет на будущий год чувствует себя уверенно. Поэтому мы готовы обеспечить социальную сферу всем необходимым как в части заработной платы наших работников бюджетных организаций (это более 800 тыс. человек), так и в части организации лечебного, образовательного процессов, социальной адресной поддержки всем наиболее нуждающимся категориям населения. Прирост расходов на социальную сферу составляет более Br3 млрд на 2021 год», - подчеркнула Татьяна Астрейко, которую цитирует сайт Совета Республики Национального собрания.