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ЭКОНОМИКА РБ
НА СОЦСФЕРУ В 2021 ГОДУ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ ОКОЛО BR20 МЛРД
10:59 10.12.2020
На финансирование социальной сферы в 2021 году из консолидированного бюджета планируется выделить около Br20 млрд, что составляет 45% от всех расходов. Об этом сообщила начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко, выступая 9 декабря на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики Национального собрания.
«Я хочу заверить в том, что несмотря на отдельные сложности, которые возникают в связи с тем, что мир находится под влиянием пандемии коронавируса, бюджет на будущий год чувствует себя уверенно. Поэтому мы готовы обеспечить социальную сферу всем необходимым как в части заработной платы наших работников бюджетных организаций (это более 800 тыс. человек), так и в части организации лечебного, образовательного процессов, социальной адресной поддержки всем наиболее нуждающимся категориям населения. Прирост расходов на социальную сферу составляет более Br3 млрд на 2021 год», - подчеркнула Татьяна Астрейко, которую цитирует сайт Совета Республики Национального собрания.
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