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ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕТЫРЕ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА БЕЛАЗ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 240 ТОНН В ДЕКАБРЕ ПОПОЛНЯТ ПАРК ГОРНОГО ТРАНСПОРТА КАЧГОКА


10:25 10.12.2020

Четыре карьерных самосвала БЕЛАЗ-75313 грузоподъемностью 240 тонн в декабре пополнят парк горного транспорта Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», первые 240-тонные «БЕЛАЗы», самосвалы БЕЛАЗ-75313 будут задействованы в освоении нового Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) титаномагнетитовых железных руд.

Для КачГОКа самосвалы «БЕЛАЗ» изготовлены по индивидуальным техническим требованиям компании-потребителя и для удобства операторов оснащены полезными «девайсами»: установлены диагональные лестницы, имеются автоматические системы пожаротушения, камеры кругового обзора, электронные дисплеи, показывающие загруженность кузова в тоннах, действуют эффективные системы обогрева и вентиляции в кабинах. Кроме того, окраска самосвалов выполнена в цветовой корпоративной идентификации ЕВРАЗа.

На склонах горы Качканар по широким технологическим дорогам, проложенным специально для «БЕЛАЗов», белорусские карьерные титаны грузоподъемностью 240 тонн и мощностью 2500 лошадиных сил будут перевозить тонны руды на перегрузочные пункты и вскрышную породу на отвал.

Как говорят на предприятии, вся жизнь КачГОКа связана с эксплуатацией БЕЛАЗов, поэтому без них никуда. Сейчас качканарские горняки завершают формирование трех первых уступов карьера СКМ на горизонтах +640, + 625 и + 610 метров. До конца года здесь планируется добыть около 200 тысяч тонн железной руды.

БЕЛАЗ-75313 – одна из новинок в своем классе грузоподъемности с расширенным функционалом, топливной экономичностью, высокой маневренностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге. Инновационные технические решения делают 240-тонную машину надежной, безопасной и максимально эффективной в работе.
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