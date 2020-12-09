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ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПЛАНИРУЮТСЯ В СУММЕ BR23 МЛРД, РАСХОДЫ СОСТАВЯТ BR27,1 МЛРД


09:27 10.12.2020

При подготовке проекта бюджета на 2021 год за основу принят целевой сценарий условий экономического развития. Он предполагает в 2021 году рост ВВП на уровне 101,8%, среднегодовую цену на нефть марки Urals в размере 40 долларов США за баррель. Об этом сообщила заместитель министра финансов Елена Печень, выступая 9 декабря на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики Национального собрания.

По ее словам, в 2021 году доходы республиканского бюджета планируются в сумме Br23 млрд, что на Br1,2 млрд больше ожидаемого исполнения 2020 года, или на 5,4%.

Объем доходов местных бюджетов определен в размере Br22,5 млрд, или с приростом на 5,7% к 2020 году. Причем для повышения самостоятельности местных бюджетов и экономического развития регионов предусматривается зачисление в полном объеме в местные бюджеты платежей за выбросы загрязняющих веществ, за сброс сточных вод, за хранение отходов производства, от продажи земли в собственность иностранным государствам.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, расходы республиканского бюджета планируются в сумме Br27,1 млрд, или 104,4% к оценке 2020 года. Из республиканского бюджета в 2021 году на финансирование социальной сферы предусматривается направить Br5,5 млрд, или на 13,2% больше ожидаемого исполнения 2020 года, из них расходы на здравоохранение — Br1,7 млрд, или 130,4% к уровню 2020 года, на образование — Br1,3 млрд, или 111% к оценке 2020 года.
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