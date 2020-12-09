Открытие пограничной заставы «Деражичи» на белорусско-украинской границе состоялось 9 декабря 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного пограничного комитета, все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены имуществом, необходимым для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач.

В помещениях установлена бытовая техника и мебель. На пограничной заставе имеется баня и душевые кабинки. На территории заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.

Немаловажным является и то, что возведение модульной заставы требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет, при необходимости, в короткие сроки переместить подразделение на другой участок границы.

Пограничная застава «Деражичи» расположена в одноименном населенном пункте Лоевского района. С 10 октября под ее контролем находится речной участок белорусско-украинской государственной границы протяженностью более 20 километров.

На данном участке границы не встретишь привычных технических средств охраны в виде протяженных сигнализационных комплексов. В службе пограничники заставы «Деражичи» активно используют плавсредства различного типа, тепловизоры, Вместе с тем благодаря установленному автоматизированному посту технического наблюдения на заставе реализована возможность дистанционного контроля за охраняемым участком границы и прилегающей местностью в светлое и темное время суток, что позволяет следить за удаленными и заболоченными местами. Пост оснащен автономными источниками питания (солнечные панели, ветрогенераторы, аккумуляторы) и интегрирован в интеллектуальную систему охраны границы центра мониторинга, который расположен на пограничной заставе «Хойники». Такой подход к построению «интеллектуальной границы» позволяет подразделению действовать только по реальным нарушителям законодательства, экономя материальные средства, людской ресурс и значительно повышая эффективность охраны рубежей.

В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить количество автономных технических средств охраны, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 километров, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.