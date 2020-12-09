Мозырский машиностроительный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», приступил к выпуску обновленной лесной погрузочно-транспортной машины модели МПТ-461 с приводным полуприцепом, сообщает пресс-служба предприятия.

«МПТ-461.2 предназначена для сбора и вывоза сортиментов из труднопроходимых и заболоченных мест. От предыдущей модели она отличается большей грузоподъемностью и увеличенной проходимостью. Полагаем, что она будет особо востребована в крупных лесных массивах. Новинка ориентирована как на отечественный, так и на российский рынок», - рассказал главный конструктор по технике «МТЗ-ХОЛДИНГ» Андрей Гордейчик.

По его словам, объем вывоза сортиментов на МПТ-461.2 с приводным полуприцепом увеличится на 30-60% по сравнению с предыдущей версией.

Новинка состоит из энергетического средства МУЛ-1221, оборудованного в соответствии с требованиями техники безопасности для работы в лесу, и полуприцепа с дополнительным гидравлическим приводом колес и гидроманипулятором. Сама колесная машина изготовлена на базе трактора такой же модели. На ней установлены защитные ограждения, боковые фары, усиленные диски задних колес с защитой вентилей шин.

Кроме того, конструкторы предусмотрели пневмопривод тормозов прицепа, передние балластные грузы, переднее буксирующее устройство, усиленную кабину с реверсивным сиденьем. Что касается полуприцепа, то он получил облегченную конструкцию и высокопроизводительный манипулятор, оснащен дополнительным гидравлическим приводом колес 2WD (Black Bruin B250).