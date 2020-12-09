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ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВА ГКНТ ОБСУДИЛ РУКОВОДСТВОМ ПОЛОЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛКОМА ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА


17:40 09.12.2020

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин обсудил с руководством Полоцкого районного исполнительного комитета перспективы инновационного развития региона, в том числе в рамках реализации Государственной программы инновационного развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в частности, один из проектов ГПИР – реконструкция комбината сельского домостроения для производства металлоконструкций – выполняется на Новополоцком заводе технологических металлоконструкций. Кроме внедрения инновационных технологий и создания новой востребованной продукции реализация этого проекта позволит задействовать здания и сооружения бывшего комбината сельского домостроения и создать новые рабочие места для половчан. К слову, за счет создания новых предприятий и производств в регионе планируется трудоустроить более 400 человек.

Новые виды инновационной продукции планируется освоить также на ООО «КимаБел» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно». «Эти предприятия динамично развиваются. Имея современное оборудование, высокие технологии и научный потенциал они готовы решать сложные задачи, в том числе по выпуску новой инновационной продукции, которая пользуется спросом на внутреннем и зарубежном рынках», – сказал Александр Шумилин. Он отметил, что наиболее высокий удельный вес произведенной инновационной продукции в общем объеме инновационной продукции района у ОАО «Полоцк-Стекловолокно» – 96%, при этом удельный вес отгруженной инновационной продукции этого производителя в общем объеме отгруженной продукции составляет 27%. В целом, промышленными предприятиями района в текущем году произведено инновационной продукции на сумму 50 млн рублей, или 12% к общему объему продукции.

В Полоцком райисполкоме также рассказали, что в рамках развития импортозамещения ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» запустил линию по производству пиломатериалов и сопутствующей продукции. Полоцкий молочный комбинат завершил работы по реконструкции основных производственных цехов, а «Полоцкие напитки и концентраты» и «Полоцкий хлебозавод» модернизировали производственные участки и приобрели современные высокопроизводительные линии.

Значимый вклад в развитие экономики Полоцкого района вносит и Полоцкий государственный университет. Только за использование одного прибора для экспресс-анализа нефтепродуктов он получил роялти более одного миллиона евро. При поддержке ГКНТ университет развивает отраслевую лабораторию нефтегазопереработки, которая отвечает за фундаментальные и прикладные исследования по актуальным вопросам внедрения современных технологий на газо- и нефтеперерабатывающих предприятиях Беларуси.

В текущем году завершается реализация мероприятий Комплексного плана ускоренного развития Полоцкого района на период до 2020 года, но район не стоит на месте – уже разработан комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года, который в настоящее время находится на согласовании министерств и ведомств.
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