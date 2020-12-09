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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ 11 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ XI НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АГРОЭКОТУРИЗМУ
16:59 09.12.2020
11 декабря в БГУ состоится XI Национальная научно-практическая конференция «АГРОЭКОТУРИЗМ 2020: новые поколения – новые тренды».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдет она в формате онлайн на площадке Webinar.ru (начало в 11.00).
Научный форум объединит около 150 исследователей и специалистов, изучающих проблемы развития туристической индустрии, из Беларуси, России, Эстонии, Польши и Казахстана. С докладами выступят ученые из БГУ, Белорусского национального технического университета, Брестского государственного технического университета, Таллинского университета, Познаньского технического университета и др.
Эксперты рассмотрят тенденции развития агроэкотуризма, современные подходы в подготовке кадров для этой отрасли, а также роль сельского туризма в экономике регионов.
Итогом работы конференции станет издание сборника материалов, который разместят в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Организаторами научного мероприятия выступают факультет международных отношений БГУ и БОО «Отдых в деревне».
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