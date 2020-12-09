ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МАЗ» запустили новую совместную лизинговую программу «Деловое решение: МАЗ», предоставляющую юридическим лицам выбор условий лизинга полного спектра техники Минского автомобильного завода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, первый вариант финансирования дает лизингополучателям возможность обновления производственных фондов новой техникой ОАО «МАЗ» с авансовым платежом от 10%, ставкой от 8,75% и сроком лизинга от 24 до 60 месяцев.

Второй вариант сотрудничества в рамках лизинговой программы«Деловое решение: МАЗ» включает авансовый платеж в размере от 15%, лизинговую ставку от 8,5%, которая изменяется в зависимости от срока лизинга – 24-60 месяцев.

Лизинговая программа «Деловое решение: МАЗ» позволяет быстро производить обновление выбывающего парка, предоставляет возможность для приобретения более экологичной и технологически современной техники.

ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МАЗ» посредством стратегических партнерских отношений уже много лет способствуют переоснащению мощностей как белорусских, так и зарубежных предприятий.