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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ВЫПОЛНИЛО РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЕПРОВОДЕ «УНЕЧА-МОЗЫРЬ»
14:32 09.12.2020
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провели работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов магистральных нефтепроводов «Унеча-Мозырь-1» и «Унеча-Мозырь-2» во время плановой остановки перекачки 2-9 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в период остановки устранены дефекты на 152-м, 164-м, 178-180 км магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь-1» DN800 и на 148–149 км МН «Унеча-Мозырь-2» DN1000.
На НПС «Гомель» произведено техническое обслуживание оборудования насосных станций №1/1 и №2, осуществлена проверка средств автоматики объектов. На НПС «Защебье» отремонтирована задвижка №142 НС-1, проведено техобслуживание системы сглаживания волн давления «Аркрон-1000» НС-2. На ЛПДС «Мозырь» проверена исправность предохранительных клапанов фильтров-грязеуловителей.
Работы выполнены в отведенные сроки. Транспортировка углеводородного сырья по магистральным нефтепроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» осуществляется в штатном режиме.
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