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ЭКОНОМИКА РБ


НА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ № 152 В БОБРУЙСКЕ С 12 ДЕКАБРЯ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТЕХОСМОТР КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТА


14:19 09.12.2020

С 12 декабря на диагностической станции № 152 в Бобруйске по техническим причинам не будет проводиться техосмотр крупногабаритного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белтехосмотр», в связи с плановой заменой тормозного стенда на станции № 152 не будет проводиться техосмотр грузовых автомобилей более 3,5 тонны, автобусов более 5 тонн и прицепов более 750 кг (категории M3, N2, N3, O2, O3, O4).

Предположительно техосмотр вышеуказанного транспорта планируется возобновить после 15 января 2021 года.

УП «Белтехосмотр» приносит извинения за временные неудобства.
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