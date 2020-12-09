Ученые БГУ разработали радиоуправляемые очки для животных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, руководителем проекта является заведующий лабораторией оптики конденсированных сред НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ Валерий Лапаник.

Новация ориентирована преимущественно на собак с целью контроля и экстренного реагирования на их агрессию. Например, при непредвиденном поведении животного очки позволяют его дезориентировать. Также они могут быть использованы во время дрессировки для безопасности процесса.

При работе над данным радиоуправляемым аксессуаром ученые БГУ основывались на опыте немецких коллег, предложивших в очках использовать управляемые механические шторки. Белорусские ученые удешевили данное предложение. За основу радиоуправляемых очков взяты солнцезащитные, в которых обычные стекла заменены на жидкокристаллические модуляторы. С помощью пульта управления хозяин может менять состояние стекол с прозрачного на затемненное и наоборот. Радиус действия пульта достигает до 400 метров. Для фиксации используется двойной крепеж, не позволяющий животному самостоятельно снять очки. Кроме того, они защищают глаза животных от солнечных лучей и попадания инородных предметов. Проведенные учеными опыты показали, что дискомфорт от ношения очков проходит в течение месяца.

Разработчики готовы при востребованности данного предложения выполнять индивидуальны заказы.