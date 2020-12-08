ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВОВЛЕЧЕНО В СЕЛЬХОЗОБОРОТ 495,4 ГА ПУСТУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬ


13:23 09.12.2020

За январь-ноябрь 2020 года в Витебской области распахано и вовлечено в сельскохозяйственный оборот 495,4 га пустующих земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, на сельскохозяйственных объектах установлено 182 ограждения, 122 контейнера для сбора отходов, отремонтировано 34 объекта хранения навоза, обустроено 70 площадок для хранения металлолома и изношенных шин, очищено более 1 тыс. км мелиоративных каналов от заиления и древесно-кустарниковой растительности. Снесены 58 непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, рекультивировано 7,34 га освободившихся земель.

Для поддержания надлежащего состояния территорий вдоль автомобильных и железных дорог удаляли отходы и валежную древесину в полосах отвода протяженностью 575,8 км. Также обустроено 16 остановочных пунктов и пассажирских платформ. Проведены санитарные рубки, уборка от захламленности и отходов в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, потребительским кооперативам на площади 4,6 тыс. га.

Отдельное внимание уделено обустройству контейнерных площадок: отремонтировано 520 таких мест с установкой 11 тыс. контейнеров для отходов, в том числе около 5,5 тыс. предназначены для раздельного сбора отходов. Рекультивировано 58 мини-полигонов твердых коммунальных отходов.

Кроме того, с начала года в Витебской области посажено более 129 тыс. деревьев и кустарников. Вся работа проводилась во время мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов.

С этой целью за январь-ноябрь в области также было благоустроено 297 детских игровых площадок, отремонтировано 164,6 тыс. кв. м улично-дорожной сети, снесено более 400 пустующих и ветхих жилых домов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2020
валюта курс
EUR 3.0968
USD 2.5572
RUB 3.4742
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0968 -0.0108
USD 2.5572 -0.0102
RUB 3.4742 +0.0182
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0870 3.0920
USD 2.5460 2.5500
RUB 3.4700 3.4770
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2130
EUR/RUB 88.8500 89.2000
USD/RUB 73.3000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте