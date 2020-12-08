За январь-ноябрь 2020 года в Витебской области распахано и вовлечено в сельскохозяйственный оборот 495,4 га пустующих земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, на сельскохозяйственных объектах установлено 182 ограждения, 122 контейнера для сбора отходов, отремонтировано 34 объекта хранения навоза, обустроено 70 площадок для хранения металлолома и изношенных шин, очищено более 1 тыс. км мелиоративных каналов от заиления и древесно-кустарниковой растительности. Снесены 58 непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, рекультивировано 7,34 га освободившихся земель.

Для поддержания надлежащего состояния территорий вдоль автомобильных и железных дорог удаляли отходы и валежную древесину в полосах отвода протяженностью 575,8 км. Также обустроено 16 остановочных пунктов и пассажирских платформ. Проведены санитарные рубки, уборка от захламленности и отходов в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, потребительским кооперативам на площади 4,6 тыс. га.

Отдельное внимание уделено обустройству контейнерных площадок: отремонтировано 520 таких мест с установкой 11 тыс. контейнеров для отходов, в том числе около 5,5 тыс. предназначены для раздельного сбора отходов. Рекультивировано 58 мини-полигонов твердых коммунальных отходов.

Кроме того, с начала года в Витебской области посажено более 129 тыс. деревьев и кустарников. Вся работа проводилась во время мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов.

С этой целью за январь-ноябрь в области также было благоустроено 297 детских игровых площадок, отремонтировано 164,6 тыс. кв. м улично-дорожной сети, снесено более 400 пустующих и ветхих жилых домов.