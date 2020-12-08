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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 940 СОТРУДНИКОВ «ГРОДНО АЗОТА» ПОКИНУЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ
13:02 09.12.2020
Число состоящих в «Белхимпрофсоюзе» (относится к ФПБ) рабочих за последние месяцы сократилось.
Как пишет «Вечерний Гродно», если сравнивать с началом этого года, то по состоянию на 1 ноября профсоюз покинули 940 сотрудников.
Председатель профкома Андрей Рожинский признался, что «не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства».
«В настоящее время не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства в «Белхимпрофсоюзе». Если говорить языком цифр, то по состоянию на начало года членами профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» являлись 7261 человек, на 1 ноября 2020-го в первичную организацию входят 6321 работник», - пояснил он в интервью газете «Гродненский Химик».
Что именно могло привести к оттоку рабочих из профсоюза, Рожинский не уточнил. По его словам, эта ощутимая потеря профсоюзного членства заметно ослабила переговорные позиции организации с нанимателем в части внесения дополнений в коллективный договор и наполнение его дополнительными социальными гарантиями.
В то же время в независимом профсоюзе «Гродно Азот» участников стало больше. По словам председателя первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Андрея Ханевича, еще в начале августа в профсоюзе состояло порядка 20 человек, на данный момент их насчитывается более 400.
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