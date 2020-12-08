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ЭКОНОМИКА РБ
УНИВЕРСИТЕТ МЧС И АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:24 09.12.2020
Университет гражданской защиты МЧС и Белорусская государственная академия авиации подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в университете МЧС.
Свои подписи под документом поставили начальник университета МЧС Иван Полевода и ректор академии Артем Шегидевич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЧС, документ предусматривает сотрудничество по всему спектру деятельности, связанному с совершенствованием и поддержанием профессиональной подготовки членов экипажей воздушных судов.
Руководители вузов договорились обмениваться научной информацией, работать над подготовкой и осуществлением совместных научных исследований, проектов и программ, а также обмениваться профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками для чтения лекций и информирования сторон о программах обучения.
Кроме того, достигнута договоренность об использовании в образовательном процессе по подготовке членов экипажей воздушных судов материально-технической базы филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС.
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