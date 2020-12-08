ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УНИВЕРСИТЕТ МЧС И АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


12:24 09.12.2020

Университет гражданской защиты МЧС и Белорусская государственная академия авиации подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в университете МЧС.

Свои подписи под документом поставили начальник университета МЧС Иван Полевода и ректор академии Артем Шегидевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЧС, документ предусматривает сотрудничество по всему спектру деятельности, связанному с совершенствованием и поддержанием профессиональной подготовки членов экипажей воздушных судов.

Руководители вузов договорились обмениваться научной информацией, работать над подготовкой и осуществлением совместных научных исследований, проектов и программ, а также обмениваться профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками для чтения лекций и информирования сторон о программах обучения.

Кроме того, достигнута договоренность об использовании в образовательном процессе по подготовке членов экипажей воздушных судов материально-технической базы филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2020
валюта курс
EUR 3.0968
USD 2.5572
RUB 3.4742
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0968 -0.0108
USD 2.5572 -0.0102
RUB 3.4742 +0.0182
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0870 3.0920
USD 2.5460 2.5500
RUB 3.4700 3.4770
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2130
EUR/RUB 88.8500 89.2000
USD/RUB 73.3000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте