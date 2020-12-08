Университет гражданской защиты МЧС и Белорусская государственная академия авиации подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в университете МЧС.

Свои подписи под документом поставили начальник университета МЧС Иван Полевода и ректор академии Артем Шегидевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЧС, документ предусматривает сотрудничество по всему спектру деятельности, связанному с совершенствованием и поддержанием профессиональной подготовки членов экипажей воздушных судов.

Руководители вузов договорились обмениваться научной информацией, работать над подготовкой и осуществлением совместных научных исследований, проектов и программ, а также обмениваться профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками для чтения лекций и информирования сторон о программах обучения.

Кроме того, достигнута договоренность об использовании в образовательном процессе по подготовке членов экипажей воздушных судов материально-технической базы филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС.