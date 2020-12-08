Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 декабря 2020 года выросло до 152,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 152 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 129 тыс. 950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2422 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1851 человека, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 487 тыс. 468 тестов.