ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛИОЗНЕНСКУЮ ПМК-54 ПРЕОБРАЗУЮТ В ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПМК»


11:52 09.12.2020

Победивший на аукционе новый собственник лиозненской ПМК-54 преобразует ее в ООО «Индустриальный парк ПМК», пишет газета «Витебские вести».

Изначально ПМК-54 представляла собой комплекс из 14 зданий и трех объектов инфраструктуры. Сегодня они находятся в состоянии, близком к аварийному, однако имеют большой потенциал. Возможность проезда любого вида транспорта, собственные ЖД-тупики, выход на ЖД-станцию и склады предоставляют разные варианты для перевозки и хранения груза различного вида и размера.

Новый «Индустриальный парк» в Лиозно будет преобразован по аналогии с минским «Великим камнем», однако если парк построен в столице с нуля, то в Лиозно речь идет о реализации проекта главы государства, который направлен на восстановление старых промышленных зон и вовлеченность их в оборот.

Восстановление «Индустриального парка» начнется со строительства автомастерских, административных зданий, гостиниц и хостелов. Данные объекты нужны для того, чтобы были места для осуществления коммерческой деятельности и размещения приезжих инвесторов, подрядчиков и других гостей.

Несмотря на то, что многие планы по возрождению предприятия являются коммерческой тайной, директор «Индустриального парка» Мария Кучерук поделилась некоторыми из них: «Срок частичного ввода первых объектов уже через три месяца. Кроме того, планируем открыть деревообрабатывающее производство, где будет выпускаться декоративная продукция, часть которой пойдет на экспорт в Россию. Также намерены создать металлообрабатывающее производство и прорабатываем вопрос частичного восстановления того вектора, в котором работал раньше сушильный завод».

Одним из новшеств, которое планируют создать на базе «Индустриального парка», – магазин по принципу «фермер», торговую площадку для сельхозпроизводителей, где они могут изготавливать и продавать свой продукт.

Как отметила Мария Кучерук, деятельность «Индустриального парка» не принесет вреда экологии и населению, так как опасных для окружающей среды производств здесь не будет. Наоборот, организация заинтересована в выпуске органических продуктов, а также создании рабочих мест для местных жителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2020
валюта курс
EUR 3.0968
USD 2.5572
RUB 3.4742
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0968 -0.0108
USD 2.5572 -0.0102
RUB 3.4742 +0.0182
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0940
USD 2.5500 2.5520
RUB 3.4700 3.4770
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2130
EUR/RUB 88.8500 89.3000
USD/RUB 73.3300 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте