Победивший на аукционе новый собственник лиозненской ПМК-54 преобразует ее в ООО «Индустриальный парк ПМК», пишет газета «Витебские вести».

Изначально ПМК-54 представляла собой комплекс из 14 зданий и трех объектов инфраструктуры. Сегодня они находятся в состоянии, близком к аварийному, однако имеют большой потенциал. Возможность проезда любого вида транспорта, собственные ЖД-тупики, выход на ЖД-станцию и склады предоставляют разные варианты для перевозки и хранения груза различного вида и размера.

Новый «Индустриальный парк» в Лиозно будет преобразован по аналогии с минским «Великим камнем», однако если парк построен в столице с нуля, то в Лиозно речь идет о реализации проекта главы государства, который направлен на восстановление старых промышленных зон и вовлеченность их в оборот.

Восстановление «Индустриального парка» начнется со строительства автомастерских, административных зданий, гостиниц и хостелов. Данные объекты нужны для того, чтобы были места для осуществления коммерческой деятельности и размещения приезжих инвесторов, подрядчиков и других гостей.

Несмотря на то, что многие планы по возрождению предприятия являются коммерческой тайной, директор «Индустриального парка» Мария Кучерук поделилась некоторыми из них: «Срок частичного ввода первых объектов уже через три месяца. Кроме того, планируем открыть деревообрабатывающее производство, где будет выпускаться декоративная продукция, часть которой пойдет на экспорт в Россию. Также намерены создать металлообрабатывающее производство и прорабатываем вопрос частичного восстановления того вектора, в котором работал раньше сушильный завод».

Одним из новшеств, которое планируют создать на базе «Индустриального парка», – магазин по принципу «фермер», торговую площадку для сельхозпроизводителей, где они могут изготавливать и продавать свой продукт.

Как отметила Мария Кучерук, деятельность «Индустриального парка» не принесет вреда экологии и населению, так как опасных для окружающей среды производств здесь не будет. Наоборот, организация заинтересована в выпуске органических продуктов, а также создании рабочих мест для местных жителей.